Пригожин рассказал о продвижении «Вагнера» в Артемовске Пригожин: за воскресенье «Вагнер» продвинулся в Артемовске на 280 метров

Фото: П/с компании «Конкорд»/ТАСС

Пресс-служба компании «Конкорд» распространила заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, сообщившего, что бойцы компании за воскресенье, 7 мая, продвинулись в Артемовске на 280 метров. Под контролем украинских вооруженных сил при этом остается 2,37 квадратных километра территории города.

На сегодняшний день продвижение подразделений «Вагнер» составило до 280 метров на различных направлениях, продвинулись на 53 тысячи метров, под контролем противника остается 2,37 квадратных километра, — сказал Пригожин.

Ранее Пригожин сообщил, что Минобороны РФ пообещало передать бойцам компании необходимые боеприпасы и вооружение. По его словам, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин будет курировать диалог с ведомством при принятии решений.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил бойцов ЧВК «Вагнер» в чеченские подразделения. Он пообещал, что вагнеровцам обеспечат условия лучше, чем те, которые у них сейчас.