SHOT: беспилотник с камерой упал под Смоленском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Смоленской области рухнул беспилотник с камерой и Wi-Fi-модулем. По информации канала, взрывчатки на дроне не было, отправителя БПЛА ищет полиция. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, неизвестный беспилотник был найден в деревне Власово Темкинского района Смоленской области. В публикации говорится, что дрон обнаружила 65-летняя пенсионерка недалеко от своего участка. Как утверждают авторы, женщина сразу вызвала полицию.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в Белгородской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат-разведчик «Фурия». По данным канала, аппарат сбили пограничники в 25 километрах от границы, в районе села Подгорное. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

До этого Baza сообщала, что в Курской области был найден беспилотник с проукраинским лозунгом. По информации канала, дрон был обнаружен в 61 километре от украинской границы недалеко от деревни Полозовка. Каких-либо опознавательных знаков, кроме надписи, на аппарате нет. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.