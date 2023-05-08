Baza: в Белгородской области сбили украинский дрон-разведчик

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

БПЛА «Фурия»

Telegram-канал Baza сообщил, что в Белгородской области сбит украинский беспилотный летательный аппарат-разведчик «Фурия». По данным канала, аппарат сбили пограничники в 25 километрах от границы, в районе села Подгорное. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

Согласно сведениям канала, взрывных устройств на БПЛА не было. Дроны «Фурия» применяют для ведения воздушной разведки, в том числе для корректировки ударов артиллерии.

Накануне сообщалось, что в Курской области найден беспилотник с проукраинским лозунгом. По информации Baza, дрон был обнаружен в 61 километре от украинской границы недалеко от деревни Полозовка. Каких-либо опознавательных знаков, кроме надписи, на аппарате нет. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 7 мая ВСУ направили на Крым и Севастополь более десяти беспилотников. Он отметил, что БПЛА были обезврежены. Губернатор уточнил, что в результаты атаки объекты в Севастополе не пострадали.

Ранее в Ростовской области нашли упавший на поле беспилотник, который, предположительно, прилетел с украинской стороны. По предварительным данным, БПЛА занимался наводкой на местную газораспределительную станцию.