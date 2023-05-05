Трехметровый дрон-разведчик нашли под Ростовом-на-Дону SHOT: трехметровый дрон-разведчик нашли в поле в Ростовской области

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

В Ростовской области в поле нашли трехметровый дрон-разведчик, сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, беспилотник занимался наводкой на местную газораспределительную станцию.

БПЛА был обнаружен в двух километрах от поселка Нижнедонский. Находку сделал местный житель. На место прибыли силовики, которые изъяли найденный дрон. Длина летательного аппарата составляет три метра, ширина — 75 сантиметров. Предположительно, БПЛА прилетел с Украины. По какой причине он упал в поле, пока неизвестно.

Утром 5 мая Telegram-канал Baza сообщил о новом взрыве на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае, по предварительной информации, из-за атаки украинского беспилотника. Накануне на том же нефтеперерабатывающем заводе также в результате атаки четырех БПЛА загорелся один из резервуаров. Сведений о пострадавших не поступало.

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров ранее сообщил, что в стране подготовили 10 тысяч операторов БПЛА в рамках программы «Армия дронов». По его словам, это только первая часть проекта.

Ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал, что в случае обнаружения упавшего беспилотника его ни в коем случае нельзя трогать, переворачивать или пытаться разобрать. Вместо этого лучше сразу вызвать на место полицейских и взрывотехников с саперами.