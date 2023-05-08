Бойцы «Вагнера» взяли штурмом здание у медучилища в Артемовске РИА Новости: бойцы ЧВК «Вагнер» штурмом взяли здание у медучилища на западе Артемовска

Фото: ЧВК «Вагнер»

Бойцам ЧВК «Вагнер» удалось взять штурмом здание у медицинского училища в западной части Артемовска, сообщает РИА Новости. Вагнеровцы обстреляли здание и забросали его гранатами, чтобы избежать ответа со стороны ВСУ.

В ходе продвижения российских сил в Артемовске была обнаружена растяжка, которую впоследствии удалось снять. После зачистки здания у медучилища вагнеровцы открыли огонь по соседним зданиям, в которых теоретически могли находиться украинские военные.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» ранее сообщал со ссылкой на украинских военных аналитиков, что бойцы ЧВК «Вагнер» продавили оборону украинской армии в последних подконтрольных Киеву кварталах в западной части Артемовска. По сведениям канала, подразделения ВСУ находятся в тяжелейшей ситуации.

Вечером 7 мая пресс-служба компании «Конкорд» распространила заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, сообщившего, что бойцы компании за воскресенье, 7 мая, продвинулись в Артемовске на 280 метров. Под контролем украинских вооруженных сил при этом остается 2,37 кв. км территории города.