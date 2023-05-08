Минобороны оценило нынешнее положение российских сил в Артемовске Минобороны: штурмовые отряды ВС РФ продолжают наступление на западе Артемовска

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Штурмовые отряды российских сил продолжают вести наступление в западной части Артемовска, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, бойцы батальонов Воздушно-десантных войск оказывают им содействие и сковывают противника на флангах.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступление в западной части города Артемовск Донецкой Народной республики. Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах, — рассказал Конашенков.

Он отметил, что суммарно за сутки в результате действий Вооруженных сил России на Донецком направлении в зоне СВО погибли около 380 украинских военных, а также были уничтожены два склада боеприпасов ВСУ и 15 единиц техники.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» ранее сообщал со ссылкой на украинских военных аналитиков, что бойцы ЧВК «Вагнер» продавили оборону украинской армии в последних подконтрольных Киеву кварталах в западной части Артемовска. По сведениям канала, подразделения ВСУ находятся в тяжелейшей ситуации.

Вечером 7 мая пресс-служба компании «Конкорд» распространила заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, сообщившего, что бойцы компании за воскресенье, 7 мая, продвинулись в Артемовске на 280 метров. Под контролем украинских вооруженных сил при этом остается 2,37 кв. км территории города.