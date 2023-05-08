В Кремле объяснили отмену «Бессмертного полка» Песков: отмена шествия «Бессмертного полка» – мера предосторожности

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Отмена шествия «Бессмертного полка» и парадов в честь День Победы связана с мерами предосторожности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это необходимо, поскольку России приходится иметь дело со страной-спонсором терроризма, передает ТАСС.

Это решение (об отмене очного шествия — NEWS.ru) непосредственно организаторов этого шествия, но их вполне можно понять. Когда мы имеем дело с государством-спонсором терроризма де-факто, то здесь лучше принять меры предосторожности, — цитирует агентство пресс-секретаря президента.

Он добавил, что президент Владимир Путин традиционно выступит на Параде Победы, но подробности его речи раскрыть отказался.

Мы никогда не анонсируем. Завтра на параде будет выступление президента, давайте дождемся, — отметил представитель Кремля.

Об отмене акции «Бессмертный полк» стало известно в середине апреля. Организаторы предложили проводить памятные мероприятия в других форматах. Глава союза «Офицеры Группы „Альфа“» не исключил, что «именно „Бессмертный полк“ может стать целью диверсии или теракта, которые могут произойти любыми возможными способами, начиная от полетов беспилотников с взрывными устройствами». Также, по словам Алексея Филатова, «в толпу может зайти смертник или курьер, которого дистанционно подорвут».