Илон Маск защитил Крым? Правда ли, что миллиардер сорвал атаку ВСУ Системы американского миллиардера играют важную роль в украинском кризисе

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Pres

Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск опровергнул информацию о том, что он отключил спутники Starlink, чтобы прервать диверсионную атаку ВСУ на российский флот в Крыму. Ранее в новой биографии миллиардера сообщалось, что он помешал украинским военным выполнить боевую операцию, приказав лишить ВСУ доступа к его спутникам. Что произошло на самом деле, насколько эффективны спутники миллиардера для боевых действий и как он относится к тому, что его разработки используют для убийств, — в материале NEWS.ru.

Что об отключении говорит сам Маск

Миллиардер утверждает, что сообщения о том, что в 2022 году он ограничил работу спутников Starlink, чтобы сорвать атаку ВСУ на Крым, не соответствуют действительности. По его словам, тогда система просто не была активирована.

«Указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX не деактивировала ничего», — рассказал Маск.

Предприниматель признал, что он получал срочный запрос от украинских властей с просьбой включить систему Starlink на всем пути следования до Севастополя. По данным Маска, спутники были нужны ВСУ для атаки на Черноморский флот и уничтожения большого числа российских кораблей.

Американский предприниматель заверяет, что он отказался активировать спутники над Крымом, так как не хотел, чтобы его компания стала еще больше вовлечена в украинский конфликт и способствовала его эскалации.

Что об отключении говорили источники

Ранее западные СМИ сообщали, что Маск лично приказал своим инженерам отключить терминалы Starlink рядом с Крымом из-за боязни спровоцировать начало ядерной войны.

Журналист Уолтер Айзекcон, автор биографий физика Альберта Эйнштейна и основателя компании Apple Стива Джобса, в новой книге об Илоне Маске рассказал, что в 2022 году миллиардер будто бы лишил ВСУ доступа к спутникам, потому что боялся, что в ответ на нападение Украины на Крым Россия применит ядерное оружие.

Он утверждал, что из-за решения Маска диверсионные планы украинской армии сорвались, а подводные дроны со взрывчаткой потеряли связь, не смогли причинить никакого вреда, и их прибило к берегу.

По данным британской газеты The Guardian, Маск и раньше угрожал лишить ВСУ доступа к Starlink, но инцидент в Крыму — это первый раз, когда он отключил спутники в середине конкретной операции.

Фото: Science Photo Library via www.im/Global Look Press Маск признал, что он получал срочный запрос от украинских властей с просьбой включить систему Starlink на всем пути следования до Севастополя

Что о действиях Маска сказали в России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высоко оценил новость о том, что Маск помешал ВСУ совершить диверсию в Крыму. Политик отметил, что у миллиардера «есть яйца», и назвал его «последним адекватным умом» в Северной Америке.

«Если то, что написал Айзексон в своей книге, правда, то, похоже, что Маск — последний адекватный ум в Северной Америке. Или, по крайней мере, в гендерно-нейтральной Америке у него есть яйца», — написал Медведев.

Депутат от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Маск может войти в историю как пример благоразумия для западных политиков, и призвал его посетить Крым с ознакомительным визитом.

«Илон Маск <...> пример американского политика, который остановит волну русофобии и западной агрессии по отношению к остальному миру», — заявил Михаил Шеремет.

Значима ли помощь Starlink для ВСУ

Капитан I ранга Василий Дандыкин рассказал NEWS.ru, что система спутниковой связи Starlink оказала большую поддержку для Вооруженных сил Украины. Он отметил, что ВСУ используют системы связи для координации боевых усилий, управления подразделениями и беспилотниками.

«Это очень важный элемент боевой готовности формирований киевского режима. Наличие у Киева систем Илона Маска особенно сильно сказывалось на ходе боевых действий в начале СВО», — говорит эксперт.

По словам Дандыкина, сейчас армии Украины становится сложнее использовать Starlink для получения преимущества на поле боя, так как Россия успешно учится противодействовать спутникам и выводить их из строя. Он напомнил, что российские силы во время боев за Красный Лиман даже захватили комплекс спутникового интернета Starlink.

Фото: Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press По словам Маска, его компания поставила Украине 20 тыс. терминалов Starlink

Почему Россия не атакует напрямую спутники Starlink

Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев признал, что Россия намеренно не атакует системы спутниковой связи Starlink на Украине, хоть они и являются законными целями российских военных .

«Starlink используется не только мирными гражданами, а прежде всего военными. Поскольку эта система используется военными, она является законной целью для нашей армии», — подчеркнул депутат.

Но Россия не наносит удары по Starlink, так как Москва выступает против переноса гонки вооружений в космос. Политик рассказал, что в ином случае российские силы могли бы помешать работе системы прямыми попаданиями или с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Для чего создан Starlink, как он попал на Украину

Миллиардер отмечал, что занимался разработкой спутникового интернета Starlink для «хороших мирных вещей», а не для боевых действий. Он рассчитывал, что систему будут использовать для просмотра сериалов, дистанционной учебы и развлечений, а не для смертельных атак.

Напомним, терминалы Starlink активно используются ВСУ с марта 2022 года. В феврале Маск ограничил доступ Киева к сети, так как ВСУ использовали ее для атак, а в контракте было прописано, что система предназначена для гуманитарных целей.

В октябре предприниматель заявил, что больше не будет помогать Киеву бесплатно, и попросил Пентагон официально оплатить расходы Starlink на Украине. По его словам, компания поставила Украине 20 тыс. терминалов на сумму $80 млн.

В начале июня SpaceX заключила официальный контракт с Минобороны США на предоставление услуг через системы Starlink для последующей их отправки на Украину. Заказ составил 400–500 терминалов, и теперь Маск уже не сможет их отключать.

Что Маск думает об украинском конфликте

Ранее стало известно, что между американским предпринимателем и президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. По данным западной прессы, они обсудили кризис на Украине.

Напомним, предприниматель занимает относительно нейтральную позицию по СВО. Он говорил, что победа Киева маловероятна, призывал его вернуться к переговорам, пойти на уступки России. Бизнесмен даже предлагал провести референдумы о судьбе «спорных территорий» под наблюдением представителей ООН.

14 августа бизнесмен публично поддержал британского аналитика Александра Меркуриса, заявившего о провале летнего наступления ВСУ и о пагубной роли США в конфликте.

Также миллиардер раскритиковал правительство США за решение поставить Украине кассетные боеприпасы и призывал Белый дом рассказать общественности, на какие именно цели расходуется выделяемая Киеву финансовая помощь. После таких заявлений американцы раскритиковали Маска, обвинив в поддержке «российского нарратива».

Может ли Маск стать посредником в кризисе

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев пояснил NEWS.ru, что хоть Маск и является самым богатым человеком в мире, он не сможет повлиять на ситуацию вокруг Украины и сыграть в ней посредническую роль. По мнению эксперта, для этого миллиардеру не хватает политического веса.

«Маск — южноафриканец, и уже в силу этого его возможности влиять на США и другие западные страны сильно ограничены», — отметил Трухачев.

Маска, по мнению Трухачева, кризис на Украине интересует не по политическим соображениям, так как у него нет никаких шансов превратиться в значимую политическую фигуру. Он не сможет стать президентом США, будучи уроженцем ЮАР.

«Я думаю, что это какой-то азарт. Когда у человека много денег, ему хочется чего-то нового. В случае с Маском он хочет стать общественным деятелем, а лучшей возможности, чем повлиять на кризис вокруг Украины, у него нет», — подчеркнул эксперт.

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