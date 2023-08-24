В Госдуме назвали сети Starlink на Украине законной военной целью Депутат Матвейчев назвал сети Starlink на Украине законной военной целью

Фото: Sgt. Peter Martinez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Системы спутниковой связи Starlink, работающие на Украине, используются в том числе в военных целях, а потому являются законными целями Вооруженных сил России, заявил в беседе с Lenta.ru заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. При этом он уточнил, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам, связанным с системами связи.

Starlink используется не только мирными гражданами, а прежде всего военными. Поскольку эта система используется военными, она является законной целью для нашей армии, — подчеркнул депутат.

Он рассказал, что помешать работе Starlink можно такими способами, как прямые попадания в терминалы или подавление при помощи средств радиоэлектронной борьбы. При этом парламентарий напомнил, что Россия придерживается позиции о недопустимости переноса гонки вооружений в космос, поэтому сами спутники Starlink российские военные не трогают.

С самого начала специальной военной операции у России была возможность нанести удары по ЦОДам — центрам обработки данных — всех сотовых операторов Украины, и таким образом полностью уничтожить сотовую связь на Украине, <...> но мы ни разу не бомбили вот эту гражданскую инфраструктуру, — добавил Матвейчев.

Ранее политолог Данила Гуреев рассказал, что обвинения в попытках нарушить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, выдвигаемые Пентагоном в адрес России, объясняются опасениями США за собственную безопасность. Эксперт подчеркнул, что системы связи сегодня являются основой при ведении любых военных действий.