Политолог рассказал, почему США пугают сбои в работе Starlink на Украине Политолог Гуреев: США связывают сбои Starlink на Украине со своей безопасностью

Фото: Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Starlink

Обвинения в попытках нарушить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, выдвигаемые Пентагоном в адрес России, объясняются опасениями США за собственную безопасность, рассказал в беседе с «360» политолог Данила Гуреев. Он подчеркнул, что системы связи сегодня являются основой при ведении любых военных действий.

Издание напоминает, что командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен ранее обвинил российских военных в попытках помешать нормальной работе Starlink на украинской территории.

Естественно, американцы отлично понимают, что взлом системы Starlink позволит Российской Федерации успешно наступать на Украине, и также он ставит сами американские Вооруженные силы под удар, — отметил Гуреев.

Он пояснил, что именно средства связи, а не танки, не самолеты и не пехота, имеют первостепенное значение на фронте, потому что без связи даже самые технически оснащенные подразделения не могут эффективно выполнять задачи как в обороне, так и в наступлении. Поэтому США поставляли на Украину именно средства связи Starlink чуть ли не с самых первых дней конфликта.

Starlink на начало конфликта оказался крайне эффективной системой информационного взаимодействия между украинскими подразделениями, поэтому он стал первой законной военной целью Российской Федерации, — объяснил эксперт.

Он высказал мнение, что чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем больше у российских военных шансов подобрать «ключик» к этой технологии, и когда это произойдет, у России появятся серьезные преимущества.

Ранее эксперт Центр анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев назвал обвинения Пентагона в том, что Москва пытается нарушить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, «мутным вбросом». По словам эксперта, военные РФ не имеют технической возможности глушить спутники на орбите.