В России опровергли обвинения Пентагона в попытках нарушить работу Starlink Военный эксперт Денисенцев: РФ технически не может глушить спутники Starlink

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Starlink

Обвинения Пентагона в том, что Москва пытается нарушить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, — мутный вброс и спекуляция, заявил NEWS.ru эксперт Центр анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев. По его словам, военные РФ не имеют технической возможности глушить спутники на орбите.

Заглушить Starlink — очень сложная задача. Особенно Starlink, у которой узконаправленная антенна, которая излучает очень узкий луч. Понятно, что российская армия хотела бы нарушить их работу. Но как это сделать технически — непонятно. Непонятно, о какой методике идет речь. Надо со спутником Starlink повесить свой, чтобы его заглушить. Но сомневаюсь, что существует такая программа. Вероятно, это просто мутный вброс, — сказал Денисенцев.

По словам эксперта, как правило, заглушить пытаются устройства, находящиеся на земле. Он отметил, что помешать работе висящего на орбите спутника почти невозможно.

Ранее командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что Вооруженные силы России пытаются нарушить работу станций спутниковой связи Starlink на Украине. Вместе с тем он отметил, что попытки заглушить станции пока не возымели успеха. Салтцмен утверждает, что США планируют вывести на орбиту Земли около тысячи спутников для нужд армии.