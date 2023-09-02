Евросоюз обвинил Илона Маска в росте российской пропаганды в Twitter

Фото: AGO/Political-Moments/Global Look Press

Европейский союз выразил обеспокоенность ростом российской пропаганды в социальных сетях в 2023 году, обвинив в этом американского миллиардера Илона Маска, говорится в исследовании, опубликованном на сайте ЕС. По мнению экспертов, Twitter (X), владельцем которой выступает бизнесмен, не сумела эффективно противодействовать этому росту.

В течение 2023 года аудитория и охват пророссийских аккаунтов в социальных сетях существенно увеличились по всей Европе. Предварительный анализ показывает, что охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов еще больше возросли в первой половине этого года, в частности, благодаря решению Илона Маска об отмене стандартов безопасности в Twitter (X), — заявили авторы документа.

Впрочем, в исследовании отмечается, что и другие социальные сети, такие как Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) и Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), также не смогли эффективно противодействовать распространению российской пропаганды.

Ранее стало известно, что осенью 2022 года Маск рассказал представителям Пентагона при обсуждении использования терминалов Starlink в рамках украинского конфликта, что провел беседу с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор касался ситуации на Украине.