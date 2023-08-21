СМИ узнали о «замечательном разговоре» Маска и Путина New Yorker: осенью 2022-го Маск рассказал в Пентагоне о разговоре с Путиным

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск осенью 2022 года рассказал представителям Пентагона о своем общении с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает издание The New Yorker со ссылкой на чиновников Минобороны США. По словам Маска, разговор касался ситуации на Украине. По данным СМИ, о своем разговоре с российским лидером предприниматель упомянул при обсуждении с чиновниками использования терминалов Starlink в рамках конфликта.

Он сказал: «Что ж, у меня был замечательный разговор с Путиным». И мы подумали: «О боже, это нехорошо», — сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

Другой собеседник издания рассказал, что, по словам Маска, тот лично разговаривал с Путиным за несколько недель до того, как опубликовал в Twitter (X) собственный вариант мирного урегулирования ситуации на Украине. По словам источника, консультации предпринимателя с Кремлем носили регулярный характер.

В октябре 2022 года Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в Twitter (X) опрос, где предложил пользователям проголосовать за или против мирного урегулирования украинского кризиса. Он предположил, что конфликт может завершиться тем, что Крым останется частью России, а во взятых под контроль российских войск бывших украинских регионах вновь пройдут референдумы с присутствием наблюдателей ООН. Предприниматель также не исключил, что мирное соглашение может предусматривать сохранение нейтрального статуса Украины.

При этом, говоря о «тотальной войне» с Россией, Маск предположил, что победа Украины маловероятна. По его мнению, итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях связаны тем, что в восточных регионах Украины «большинство населения составляют русские и они предпочитают Россию».

Киев негативно отреагировал на публикации Маска.

Ранее Маск поддержал мнение британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ и пагубной роли США в кризисе на Украине. Фрагмент подкаста опубликовал у себя в Twitter (X) инвестор Дэвид Сакс. В своем выступлении британец перечислил шаги Вашингтона, которые привели к нынешней ситуации.