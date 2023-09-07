«Не для ударов дронов»: Илон Маск назвал цель создания Starlink Илон Маск: Starlink создавался для хороших мирных вещей, а не для войн

Фото: NASA/Global Look Press

Илон Маск

Система спутникового интернета Starlink создавалась для «хороших мирных вещей», а не для войн, заявил в своей биографии предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск. В беседе с автором книги Уолтером Айзексоном он подчеркнул, что рассчитывал на использование Starlink для просмотра сериалов на Netflix, дистанционной учебы и отдыха, а не для наведения беспилотников по вражеским позициям, передает CNN.

Как я на этой войне? Starlink не был предназначен для участия в войнах. Это было сделано для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не для ударов дронов, — сказал Маск.

Агентство Bloomberg сообщало, что Пентагон закупил у SpaceX несколько систем спутниковой связи Starlink для последующей их отправки на Украину. В американском ведомстве заявили, что Киеву они жизненно необходимы.

Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев назвал спутники законными целями Вооруженных сил России. При этом парламентарий напомнил, что Россия придерживается позиции о недопустимости переноса гонки вооружений в космос, поэтому сами спутники Starlink российские военные не трогают.