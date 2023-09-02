SpaceX выведет на орбиту 13 военных спутников по заказу Пентагона

Фото: Joel Kowsky/Nasa/Global Look Press

Ракета Falcon 9 с 13 спутниками военного назначения была запущена со стартовой площадки базы ВКС США Ванденберг в Калифорнии. Аппараты будут выведены на орбиту для предупреждения Пентагона о ракетном нападении. Трансляция запуска велась на YouTube-канале SpaceX.

Спутниковая группировка создана и запущена в космос в рамках программы Proliferated Warfighter. Многоуровневая система обеспечит глобальную военную связь и возможность предупреждения ракетных атак. Предполагается, что она будет отслеживать снаряды на низкой околоземной орбите высотой 950 километров.

Группировка состоит из двух спутников обнаружения и отслеживания запусков гиперзвуковых и баллистических ракет и 11 спутников лазерной связи и навигации.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в небе над Белгородом заметили рой спутников Starlink. По его информации, после пролета аппаратов Вооруженные силы Украины осуществили обстрел села Муром. Минобороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

Агентство Bloomberg в свою очередь сообщало, что Пентагон закупил у SpaceX несколько систем спутниковой связи Starlink для последующей их отправки на Украину. В американском ведомстве заявили, что Киеву они жизненно необходимы.