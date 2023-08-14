Маск поддержал мнение о провале контрнаступления Украины Маск согласился с мнением аналитика Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ и пагубной роли США в кризисе на Украине. Фрагмент подкаста опубликовал у себя в Twitter (X) инвестор Дэвид Сакс. В своем выступлении британец перечислил шаги Вашингтона, которые привели к нынешней ситуации.

По мнению Меркуриса. Штаты игнорировали опасения РФ в вопросе евробезопасности, а в 2022 году саботировали переговоры Киева и Москвы в Турции.

И теперь, после провала контрнаступления, США могли бы попытаться вступить в серьезные переговоры с русскими, но вместо этого требуют продолжения бойни, — подчеркнул британец.

По его словам, на каждом «перепутье» Вашингтон выбирал путь конфронтации, а не компромисса.

Точно, — написал Маск в комментариях под постом.

Ранее сообщалось, что Маск отказался предоставить ВСУ доступ к станции связи Starlink около Крыма. По информации издания The New York Times, украинские военнослужащие хотели применить станцию для отправки дрона со взрывчаткой, чтобы атаковать российские корабли в Черном море. Кроме того, Маск частично отключал Starlink на Украине за неоплату услуг.