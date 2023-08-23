Генерал армии США обвинил Россию в попытке нарушить работу Starlink Генерал Салтцмен заявил о попытках российской армии заглушить станции Starlink

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Вооруженные силы России пытаются нарушить работу станций спутниковой связи Starlink на Украине, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление командующего Космическими силами США генерала Ченса Салтцмена. По словам офицера, попытки заглушить станции пока не возымели успеха.

Салтцмен утверждает, что США планируют вывести на орбиту Земли около тысячи спутников для нужд армии. Это создает высокие риски с точки зрения нацеливания. По словам генерала, США видят такой эффект с группировкой спутников Starlink, используемых украинской армией.

[Распространение массива спутников] представляет собой гораздо более сложную проблему. Мы действительно наблюдаем последствия этого на Украине с помощью сети Starlink. Русские пытаются заглушить их, — рассказал Салтцмен.

В ходе интервью генерал также отметил, что в настоящее время Космические силы США испытывают нехватку сотрудников. Всего в их состав входят около 13 тысяч военных и сотрудников из числа гражданских лиц. Предполагается, что в будущем штат войск будет увеличен для достижения превосходства в космосе.

Как сообщалось ранее, миллиардер Илон Маск общался с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним использование терминалов Starlink украинской армией. По данным американских СМИ, после разговора с главой российского государства бизнесмен опубликовал свой план мирного урегулирования ситуации на Украине. Сам Маск опроверг эту информацию.