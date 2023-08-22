Политолог оценил роль Маска в конфликте на Украине Доцент РГГУ Трухачев: Маску не хватает влияния для посредничества на Украине

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Хотя Илон Маск является самым богатым человеком в мире, он не сможет повлиять на ситуацию вокруг Украины и сыграть в ней посредническую роль, сказал NEWS.ru доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. По мнению эксперта, для этого миллиардеру не хватает политического веса.

Маск — южноафриканец, и уже в силу этого его возможности влиять на США и другие западные страны сильно ограничены, — отметил Трухачев.

Эксперт полагает, что Маска интересует кризис на Украине не по политическим соображениям, так как у него нет никаких шансов превратиться в значимую политическую фигуру. Он не сможет стать президентом США, будучи уроженцем ЮАР. На родине его не изберут, так как у власти в республике находятся чернокожие, отметил Трухачев.

Я думаю, что это какой-то азарт. Когда у человека много денег, ему хочется чего-то нового. В случае с Маском он хочет стать общественным деятелем, а лучшей возможности, чем повлиять на кризис вокруг Украины, у него нет, — подчеркнул специалист.

Ранее стало известно, что осенью 2022 года Маск рассказал представителям Пентагона при обсуждении использования терминалов Starlink в рамках украинского конфликта, что провел беседу с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор касался ситуации на Украине.