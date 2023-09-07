Медведев заявил, что у Маска «есть яйца» Медведев: Маск последний адекватный ум в Северной Америке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в Twitter (X), что у миллиардера Илона Маска «есть яйца» и он является «последним адекватным умом» в Северной Америке. Так он отреагировал на информацию о том, что бизнесмен отключил спутники Starlink над Крымом, чтобы предотвратить атаку Украины на флот России.

Если то, что написал Айзексон в своей книге правда, то похоже, что Маск — последний адекватный ум в Северной Америке. Или, по крайней мере, в гендерно-нейтральной Америке у него есть яйца, — написал Медведев.

7 сентября появился отрывок из новой биографии Илона Маска, написанной Уолтером Айзеком. В ней автор сообщает, что Маск испугался возможной реакции России на «мини-Перл-Харбор». Он посчитал, что Москва может применять ядерное оружие в ответ на диверсию ВСУ. Таким образом, из-за отключения Starlink планы украинской армии были сорваны. Подводные дроны ВСУ, оснащенные взрывчаткой, потеряли связь и не смогли причинить никакого вреда. Волна просто вынесла беспилотники на берег.

Бизнесмен в своей биографии отметил, что система спутникового интернета Starlink создавалась для «хороших мирных вещей», а не для войн. По его словам, он рассчитывал на использование Starlink для просмотра сериалов на Netflix, дистанционной учебы и отдыха, а не для наведения беспилотников по вражеским позициям.