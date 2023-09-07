Как Илон Маск сорвал атаку ВСУ на базы ВМФ РФ у Крыма: чего он испугался CNN: Илон Маск сорвал атаку ВСУ на базы ВМФ РФ у Крыма, отключив Starlink

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Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск помешал украинской армии атаковать базы Военно-морского флота РФ у Крымского полуострова, передает телеканал CNN со ссылкой на отрывок из новой биографии миллиардера. Как ему это удалось и почему основатель SpaceX принял такое решение?

Сообщается, что книга о жизни Маска поступит в продажу с 12 сентября. Ее написал Уолтер Айзексон, автор биографий немецкого физика Альберта Эйнштейна и основателя компании Apple Стива Джобса.

«В прошлом году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink <...> около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский Военно-Морской Флот», — отметили журналисты.

По информации CNN, Маск испугался возможной реакции России на «мини-Перл-Харбор». Он посчитал, что Москва может применять ядерное оружие в ответ на диверсию ВСУ.

Таким образом, из-за отключения Starlink планы украинской армии были сорваны, пишет издание. Подводные дроны ВСУ, оснащенные взрывчаткой, потеряли связь и не смогли причинить никакого вреда. Волна просто вынесла беспилотники на берег, добавил CNN.

Для каких целей Маск создал Starlink

Бизнесмен в своей биографии отметил, что система спутникового интернета Starlink создавалась для «хороших мирных вещей», а не для войн. По его словам, он рассчитывал на использование Starlink для просмотра сериалов на Netflix, дистанционной учебы и отдыха, а не для наведения беспилотников по вражеским позициям.

«Как я на этой войне? Starlink не был предназначен для участия в войнах. Это было сделано для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не для ударов дронов», — добавил миллиардер.

Фото: Science Photo Library/imago-images/Global Look Press Глобальная спутниковая связь Starlink

Почему Россия не уничтожает спутники Starlink в космосе

Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что системы спутниковой связи Starlink, работающие на Украине, задействованы для помощи ВСУ, поэтому являются законными целями ВС РФ. При этом он обратил внимание, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам, связанным с системами связи.

По словам депутата, помешать работе Starlink можно прямыми попаданиями в терминалы или подавлением связи при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Матвейчев также напомнил, что Москва отвергает перенос гонки вооружений в космос, поэтому сами спутники Starlink российские военные не трогают.

«С самого начала специальной военной операции у России была возможность нанести удары по ЦОДам — центрам обработки данных — всех сотовых операторов Украины и таким образом полностью уничтожить сотовую связь на Украине, <...> но мы ни разу не бомбили вот эту гражданскую инфраструктуру», — добавил парламентарий.

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