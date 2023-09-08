Маск отреагировал на сообщения об ограничении работы Starlink у Крыма Маск: работу Starlink у Крыма не ограничивали для срыва атаки ВСУ в 2022 году

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Илон Маск

Сообщения об ограничении работы сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма в 2022 году для срыва атаки ВСУ не соответствуют действительности, заявил в Twitter (X) американский предприниматель Илон Маск. По словам миллиардера, тогда система не была активирована, хотя ее просили включить.

Указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX не деактивировала ничего, — подчеркивается в его сообщении.

Маск уточнил, что в тот момент получил экстренный запрос со стороны «властей», требовавших активировать Starlink на всем пути следования до Севастополя. Целью этого он назвал потопление большей части «российского флота на якоре». Миллиардер пояснил, что если бы он согласился с запросом, то SpaceX была бы вовлечена в крупный акт украинского конфликта и его эскалацию.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Илон Маск отключил ВСУ доступ к сервису спутниковой связи Starlink, потому что опасался начала ядерной войны. Он считал, что она начнется в ответ на «маленький Перл-Харбор», поэтому тайно приказал своим инженерам отключить терминалы недалеко от побережья Крыма. Утверждалось, что из-за отключения Starlink украинские подводные дроны, нагруженные взрывчаткой, «потеряли связь и их вынесло на берег».