Комбат «Эдельвейса» убит, Залужный ранен: как ликвидируют командиров ВСУ Каких украинских комбатов уничтожили в ходе СВО и повлияет ли это на ход боевых действий

Фото: Министерство обороны Украины

Валерий Залужный

На днях в Сети появилось видео, на котором, предположительно, изображен главком ВСУ Валерий Залужный. Это случилось на фоне слухов о тяжелом ранении генерала и возможной операции по трепанации черепа. Незадолго до этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что в зоне СВО ликвидирован командир одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ Николай Головатюк. По словам Марочко, тот неоднократно приказывал подчиненным обстреливать территорию Луганской Народной Республики. Каких еще украинских комбатов уничтожили в ходе СВО и повлияет ли это на ход боевых действий — в материале NEWS.ru.

Как и где ликвидировали комбата «Эдельвейса» Головатюка

По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», посвященного СВО, Головатюка уничтожили в районе Артемовска (Бахмут), в ходе боев на флангах. По данным ресурса, Головатюк руководил 8-м батальоном 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» в звании полковника. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«10-я горно-штурмовая бригада неоднократно отмечалась тем, что вела обстрелы по мирному населению [Луганской Народной] Республики. Непосредственно при руководстве комбата Головатюка убивали наших мирных граждан еще до проведения специальной военной операции. Это [бригада] нацистская, националистическая организация», — рассказал Марочко в беседе с ТАСС.

По его словам, ликвидация Головатюка — «очередной этап в выполнении тех задач, которые поставил верховный главнокомандующий [РФ], а именно это денацификация и демилитаризация Украины».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО

Чем известна украинская бригада «Эдельвейс»

Марочко добавил, что 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ участвовала в боях на территории Донбасса с 2015-го, пыталась занять город Дебальцево в ДНР в ходе Чернухинско-Дебальцевской операции. По его словам, националистический батальон «Айдар» (признан в России террористической и экстремисткой организацией и запрещен) в своем время вошел в состав именно этого подразделения ВСУ.

«Николай Головатюк вобрал в себя все негативные моменты, связанные с национализмом, радикализмом и, естественно, фашизмом», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, 14 февраля 2023-го украинский президент Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование «Эдельвейс», аналогичное названию, которое носила 1-я горнопехотная дивизия нацистской Германии.

В свою очередь, в гитлеровском «Эдельвейсе» служили уроженцы горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии, во время Великой Отечественной бригады подразделение действовало против Красной армии, в том числе на Украине, в Донбассе и под Харьковом, а также на Северном Кавказе.

«Эдельвейс» также захватывал Польшу и другие европейские страны, организовывал карательные операции против югославских, чехословацких, итальянских и греческих партизан, в ходе которых совершали военные преступления, принимал участие в депортации евреев в концлагеря в Польше и казнях итальянских военнопленных в Греции и Албании после того, как Италия в 1943-м подписала перемирие со странами антигитлеровской коалиции.

Фото: Министерство обороны Украины Вооружённые силы Украины

Сколько командиров ВСУ ликвидировали в зоне СВО

С начала СВО СМИ и профильные Telegram-каналы постоянно сообщают об уничтожении комбатов различных подразделений ВСУ.

В июле 2022-го «Московский Комсомолец» передавал, что в зоне СВО ликвидирован командир 28-й механизированной бригады ВСУ полковник Виталий Гуляев, принимавший участие в боевых действиях на юго-востоке Украины с 2014-го.

В сентябре 2022-го Telegram-канал «Русская весна Z: спецоперация на Украине и Донбассе» сообщил о гибели командира гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. князя Романа Великого, майора Александра Винокурова.

Также в сентябре 2022-го ИА «Красная весна», ссылаясь на REGNUM, сообщило о гибели в зоне СВО заместителя командира батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) подполковника Игоря Безоглюка.

В ноябре 2022-го «Известия» со ссылкой на Telegram-канал «Суспільне Ужгород» заявили о ликвидации в Херсонской области полковника Николая Красивова — комбата 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ.

Также в ноябре 2022-го Telegram-канал Colonelcassad — авторский проект военэксперта Бориса Рожина — заявил о ликвидации в районе Херсона командира 15-го батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады майора Вадима Одуда.

В январе 2023-го Рожин передавал о том, что российские военные ликвидировали в Харьковской области командира батальона «Полтава» Вооружённых сил Украины (ВСУ) полковника Олега Громадского, но не привел подробностей.

В мае 2023-го Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» заявил о ликвидации в зоне СВО старшего офицера СБУ Михаила Ярцева, Александра Немашкало — командира 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр» с позывным Севен и замкомандира группы 8-го полка Сил специальных операций (ССО) Украины Дмитрия Крамара.

24 мая «Военкоры Русской Весны» заявили о ликвидации в зоне СВО. По информации Telegram-канала, офицер погиб 19 мая, получив ранение в сердце.

Минобороны РФ эти сообщения не комментировало.

Фото: Министерство обороны Украины Командир 28-й механизированной бригады ВСУ полковник Виталий Гуляев

Что известно о состоянии главкома ВСУ Залужного

10 мая главком ВСУ Валерий Залужный отказался от участия в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов, сообщал ТАСС со ссылкой на руководителя данного подразделения Альянса Роба Бауэра. Последний отметил, что Залужный не вышел на связь даже по видео из-за «напряженной оперативной ситуации» на фронте.

В Сети и Telegram-каналах предположили, что генерал погиб в зоне СВО вместе с советником офиса президента Украины Владимира Зеленского по вопросам внутренней политики Алексеем Титоренко (гибель последнего официально подтвердил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале). В свою очередь замглавы Минобороны страны Анна Маляр опровергла слухи о смерти Залужного.

При этом связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин через пресс-службу «Конкорда» сообщил, что российские силы 10,11 и 12 мая провели «мероприятия», когда Залужный находился в зоне досягаемости подразделений.

«По понятным причинам у меня нет исчерпывающей информации, что сейчас происходит с Валерием Федоровичем Залужным, могу сказать одно, что 10, 11 и 12 мая, когда он был в зоне досягаемости наших орудий, мы провели ряд мероприятий», — рассказал Пригожин.

По его словам, информации о результатах «мероприятий» нет.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что в ходе боевых действий участники конфликта не станут признавать потерю высших офицеров, чтобы не деморализовать войска, поэтому Украина всячески скрывает информацию о состоянии Залужного. Он подчеркнул, что Залужный сейчас является знаковой фигурой и обладает авторитетом среди бойцов ВСУ.

Фото: Министерство обороны Украины Валерий Залужный

Кто может стать главкомом ВСУ после Залужного

По мнению Дандыкина, место Залужного, если генерал потеряет возможность руководить ВСУ, займут либо командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, или начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

«Буданов — человек, способный ввести заградотряд, сделать что угодно. Буданов — беспредельщик. В конце концов, Гиммлер тоже командовал группой армии „Висла“. Ничего не получилось, но командовал и расстрелял, повесил там народу будьте нате. Вполне вероятно, такое может быть», — предположил Дандыкин.

Залужный вряд ли восстановится после травмы, которая привела к трепанации черепа, заявил NEWS.ru военный врач Владимир Хорошев. По его словам, такие травмы опасны, поскольку могут привести к дефектам дыхательного и двигательного центра и даже к смертельному исходу. Минобороны РФ публикации в Сети о тяжелых травмах Залужного не комментировало.

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин отметил, что ведомство получает определенную информацию о состоянии Залужного, но пока нет гарантий, что эти сведения достоверны.

Фото: Министерство обороны Украины Кирилл Буданов

Что дает ликвидация командиров подразделений ВСУ

В боевых действиях на Украине следует убирать наиболее ценные фигуры — офицеров и комбатов ВСУ, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, уничтожение каждого из них является локальной победой в информационной кампании.

«В боевых действиях, как на шахматной доске, прежде всего следует убирать более ценные фигуры, а не только щелкать пешки. Офицеры и комбаты лучше обучены, кроме того, уничтожение каждого из них — еще и локальная победа в информационной кампании, тем более если речь идет о командире подразделения „Эдельвейс“, которое и название, и идеологию позаимствовало у гитлеровских горных стрелков», — отметил парламентарий.

Журавлев добавил, что такие действия также добавят мотивации и силы духа российской армии. В качестве примера возможных целей депутат указал на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Для ВС РФ более выгодно уничтожение именно авторитетных командиров, пользовавшихся уважением подчиненных и успешно работавших в зоне боевых действий, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Гончаров положительно оценил любое нанесение безвозвратного урона Киеву, будь то ликвидация командира или иного военного руководителя. Он выразил уверенность в успехе массированных действий против ВСУ на территории СВО и сослался на слова президента России Владимира Путина о борьбе с террористами: «Мы и в сортире их замочим».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО

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