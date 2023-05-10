В Киеве опровергли слухи о гибели Залужного Замглавы Минобороны Украины Маляр опровергла гибель Залужного

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Валерий Залужный

Сообщения о гибели главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного являются ложными, он жив и здоров, заявила в своем Telegram-канале замглавы Минобороны страны Анна Маляр. По ее мнению, подобные заявления делаются с целью деморализовать украинскую армию и «похайпить» на громких заголовках.

В российском инфополе распространяют информацию о якобы ликвидации наших командующих. Все живы. Обычно такие сообщения имеют несколько целей: психологическое влияние на самого человека, деморализация украинских войск, краткосрочный хайп на теме для поднятия духа собственного войска, — написала Маляр.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Залужный отказался от участия в заседании Комитета. Он отметил, что украинский военачальник не захотел участвовать в мероприятии даже в формате видеоконференции из-за напряженной оперативной ситуации на фронте.

После этого ряд российских Telegram-каналов сообщили, что Залужного, предположительно, ликвидировали в ходе боев недалеко от населенного пункта Часов Яр. В Минобороны РФ эту информацию не подтвердили.