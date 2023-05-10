Залужный отказался от участия в заседании Военного комитета НАТО

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказался от участия в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов, сообщил глава комитета адмирал Роб Бауэр, передает ТАСС. Он отметил, что украинский военачальник не захотел участвовать в заседании «даже в формате видеоконференции» из-за «напряженной оперативной ситуации».

Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного, который проинформировал, что ввиду напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании Военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции, — сказал Бауэр.

Ранее заместитель главы подконтрольного Киеву Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что действия ВСУ на южном направлении можно квалифицировать как начало украинского контрнаступления. Никакой конкретно объявленной даты начала атаки уже не будет, указал он.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Вооруженные силы страны выходят на финишную прямую в подготовке к контрнаступлению. Он подчеркнул, что решение о том, «как, где и когда», остается за Генеральным штабом и главнокомандующим войсками Валерием Залужным.