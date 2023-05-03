«Много людей и снарядов»: Пригожин заявил о начале контрнаступления ВСУ Пригожин заявил о начале контрнаступления ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram заявление предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот заявил, что ВСУ начали контрнаступление. По его словам, у украинской армии «безлимитное» число людей и снарядов.

ВСУ начали контрнаступление. Люди у них и снаряды — в безлимите, — указано в сообщении.

Ранее замглавы подконтрольного Киеву Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что действия ВСУ на Южном направлении можно квалифицировать как начало украинского контрнаступления. По его словам, никакой конкретно объявленной даты начала атаки уже не будет.

Военный эксперт Александр Перенджиев отметил, что Соболевский не уполномочен говорить о начале контрнаступления ВСУ, его выступление похоже на зондирование реакции Запада и России.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вооруженные силы страны выходят на финишную прямую в подготовке к контрнаступлению. Он подчеркнул, что решение о том, «как, где и когда», остается за Генеральным штабом и главнокомандующим войсками Валерием Залужным.