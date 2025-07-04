Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 11:49

В Минобороны заявили об утренней атаке ВСУ на три российских региона

Минобороны РФ: средства ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ в регионах России

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников в трех российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В частности, три БПЛА уничтожили в Удмуртии, два — в Белгородской области и один — в Самарской.

В период с 08:00 мск до 11:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в окрестностях Ижевска силы российских ПВО сбили два беспилотника, летевших на город. Об уничтожении первого БПЛА Бречалов сообщил в 09:51. О ликвидации второго он рассказал в 10:08.

Чуть позже чиновник заявил об отражении третьей атаки беспилотника, который не достиг цели. Аппарат потерял координаты в результате работы российских средств РЭБ, уточнил глава Удмуртии.

До этого на Кубани объявили ракетную опасность. Жители региона получили соответствующее сообщение от РСЧС. Гражданам порекомендовали сохранять спокойствие и усилить бдительность.

Россия
Минобороны РФ
беспилотники
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Котенок назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Еще один российский аэропорт временно не принимает самолеты
Супертайфун, торнадо, жара до +40 градусов: какая погода будет в июле
В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.