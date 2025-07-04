В Минобороны заявили об утренней атаке ВСУ на три российских региона

В Минобороны заявили об утренней атаке ВСУ на три российских региона Минобороны РФ: средства ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ в регионах России

Средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников в трех российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В частности, три БПЛА уничтожили в Удмуртии, два — в Белгородской области и один — в Самарской.

В период с 08:00 мск до 11:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в окрестностях Ижевска силы российских ПВО сбили два беспилотника, летевших на город. Об уничтожении первого БПЛА Бречалов сообщил в 09:51. О ликвидации второго он рассказал в 10:08.

Чуть позже чиновник заявил об отражении третьей атаки беспилотника, который не достиг цели. Аппарат потерял координаты в результате работы российских средств РЭБ, уточнил глава Удмуртии.

До этого на Кубани объявили ракетную опасность. Жители региона получили соответствующее сообщение от РСЧС. Гражданам порекомендовали сохранять спокойствие и усилить бдительность.