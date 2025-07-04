В Пермском крае объявили угрозу атаки беспилотников

Региональное Министерство территориальной безопасности объявило в Пермском крае режим «беспилотной опасности». Ведомство приняло такое решение из-за зафиксированных инцидентов с участием БПЛА в соседних областях, передает пресс-служба.

Представители министерства сообщили, что все оперативные службы уже получили соответствующие оповещения и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз, связанных с дронами. Власти призывают жителей Прикамья проявлять повышенную внимательность. Они также настоятельно рекомендовали населению сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в ряде населенных пунктов и районов республики звучат сирены из-за угрозы атаки БПЛА. По его словам, это не учебная тревога, а сирены сработали как в Ижевске, так и в других городах. Позднее Бречалов доложил, что в окрестностях Ижевска силы российских ПВО утром в пятницу, 4 июля, сбили два беспилотника.