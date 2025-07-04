В российском регионе зафиксировано 27 атак дронов ВСУ

За минувшие сутки ВСУ выпустили по приграничному Краснояружскому району Белгородской области 146 снарядов и 27 беспилотников, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, под удар попали 43 населенных пункта в восьми районах региона.

В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено выпущено 146 боеприпасов в ходе 24 обстрелов и совершены атаки 27 беспилотников. Информация о последствиях уточняется, — написал Гладков.

В Шебекинском муниципальном округе атакам 23 беспилотников подверглись город Шебекино, а также села Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка и Первое Цепляево, сообщил также глава региона. В Шебекино повреждены два автобуса, в Графовке — линия электропередачи, в Новой Таволжанке — социальный объект, частный дом и «газель», проинформировал губернатор.

Позже он добавил, что в поселке Октябрьский Белгородского района дрон сдетонировал рядом с многоквартирным домом. Пострадали два мирных жителя, в том числе ребенок.

Как заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, не менее 13 детей погибли и 135 пострадали с начала 2025 года из-за атак ВСУ. По его словам, всего за последние полгода жертвами ударов украинских военных стали 454 мирных жителя, были ранены более 2,5 тысячи человек.