Глава Минобороны Украины: Киев выходит на финишную прямую контрнаступления

Фото: Министерства обороны Украины

Вооруженные силы Украины выходят на финишную прямую в подготовке к контрнаступлению, заявил глава Минобороны страны Алексей Резников. Он подчеркнул, что решение о том, «как, где и когда», остается за Генеральным штабом и главнокомандующим войсками Валерием Залужным, передает украинский «24 канал».

Я считаю, что на сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можем сказать: «Да, все готово», — сказал Резников.

Он добавил, что Украина сделала все возможное для успеха на фронте. Сейчас, по словам Резникова, завершаются последние приготовления к контрнаступлению. Он подчеркнул, что верит в успех ВСУ, но отметил, что все будет зависеть от генералов на поле боя и командования в целом.

Резников рассказал, что ВСУ во время подготовки акцентировали свое внимание на наличии необходимого вооружения, а также на подготовке и обучении солдат. Кроме того, по словам министра, под контролем находился вопрос предоставления военнослужащим необходимых вещей: от боеприпасов до экипировки.

Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что возможное наступление ВСУ будет тяжелым. По его словам, это связано с тем, что украинские войска несут серьезные потери. Отставной офицер подчеркнул, что решение о контрнаступлении все равно остается за Киевом.