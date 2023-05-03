Действия ВСУ на южном направлении можно квалифицировать как начало украинского контрнаступления. Об этом заявил заместитель главы подконтрольного Киеву Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает CNN.
По словам Соболевского, в качестве контрнаступления можно расценивать все идущие в настоящее время на южном направлении боевые действия. Никакой конкретно объявленной даты начала атаки уже не будет, указал он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Украина планирует контрнаступление в ближайшие недели. Представитель Вашингтона добавил, что успех Киева на поле боя, по его мнению, — это самый быстрый путь к началу переговоров, которые могут принести устойчивый мир.
В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Вооруженные силы страны выходят на финишную прямую в подготовке к контрнаступлению. Он подчеркнул, что решение о том, «как, где и когда», остается за Генеральным штабом и главнокомандующим войсками Валерием Залужным