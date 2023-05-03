На Украине объявили о фактическом начале контрнаступления Замглавы Херсонского облсовета Соболевский назвал действия ВСУ на юге контрнаступлением

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Действия ВСУ на южном направлении можно квалифицировать как начало украинского контрнаступления. Об этом заявил заместитель главы подконтрольного Киеву Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает CNN.

По словам Соболевского, в качестве контрнаступления можно расценивать все идущие в настоящее время на южном направлении боевые действия. Никакой конкретно объявленной даты начала атаки уже не будет, указал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Украина планирует контрнаступление в ближайшие недели. Представитель Вашингтона добавил, что успех Киева на поле боя, по его мнению, — это самый быстрый путь к началу переговоров, которые могут принести устойчивый мир.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Вооруженные силы страны выходят на финишную прямую в подготовке к контрнаступлению. Он подчеркнул, что решение о том, «как, где и когда», остается за Генеральным штабом и главнокомандующим войсками Валерием Залужным