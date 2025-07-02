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02 июля 2025 в 18:17

Военкор заявил о кратном увеличении числа бойцов армии КНДР в зоне СВО

Военкор Сладков: КНДР втрое увеличивает контингент в зоне СВО

Военнослужащий КНДР Военнослужащий КНДР Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Войска КНДР кратно увеличивают присутствие в зоне проведения специальной военной операции, заявил военкор Александр Сладков в Telegram. При этом журналист не стал раскрывать источников этих данных. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Братья-корейцы увеличивают свой боевой контингент в СВО в три раза, — написал журналист.

Он также задался вопросом, может ли из Кубы подъехать стотысячная ЧВК? По его словам, он знает, что кубинцы есть на фронте, но речь идет о «большом контингенте».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на данные украинских спецслужб и анализ перемещений кораблей и самолетов сообщил, что КНДР якобы намерена бросить дополнительные силы на помощь России, предоставив группировку численностью от 25 тысяч до 30 тысяч солдат. По данным канала, прибытие северокорейских войск ожидается в ближайшие месяцы.

До этого северокорейский лидер Ким Чен Ын отдал дань памяти бойцам армии государства, погибшим в ходе украинского кризиса. Во время празднования первой годовщины подписания соглашения о военном сотрудничестве между Пхеньяном и Москвой на телеэкране показали главу КНДР, положившего руку на гроб с национальным флагом страны.

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Александр Сладков
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