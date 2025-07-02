Умер актер из сериала «Каменская» Российский актер Алексей Новицкий умер в возрасте 75 лет

На 76-м году жизни скончался советский и российский актер Алексей Новицкий, который известен по роли в сериале «Каменская», сообщает пресс-служба театра «Сфера». Причины смерти артиста не называются.

Прощание состоится 3 июля в крематории Хованского кладбища. Новицкий родился 5 июля 1949 года. В 1976-м окончил Театральный институт имени Щукина, после посвятил себя сцене. Среди его ярких ролей — Эдуардо в «Собаке на сене», Лис в «Маленьком принце», персонажи в спектаклях по произведениям Островского.

Ранее на 91-м году жизни скончался американский актер Питер Генри Шредер, известный по ролям в сериале «Звездный путь: Энтерпрайз» и в оскароносном фильме «Операция „Арго“». Артист умер во Флориде 7 июня в медцентре для ветеранов.

Шредер служил в армии США во время корейской войны, а после ее окончания начал обучаться актерскому мастерству. Позже основал продюсерскую компанию PHS Productions и преподавал в Американской академии искусства.