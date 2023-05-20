Ветеран «Альфы»: для ВС РФ выгодна ликвидация авторитетных командиров ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Для ВС РФ более выгодно уничтожение авторитетных командиров, пользовавшихся уважением у подчиненных и успешно работавших в зоне боевых действий, таким мнением с NEWS.ru поделился президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Так эксперт отреагировал на сообщения о возможной ликвидации командира украинского батальона «Эдельвейс» Николая Головатюка.

Думаю, что, по всей видимости, если ликвидированный командир был авторитетом для подчиненных, имел успехи при проведении операций, тогда да — уничтожение нанесет серьезный ущерб. А так для военных действий ликвидация или потеря командира — это не тот случай, когда подразделение прекратит свое существование. Назначат нового, и все будет зависеть уже от его авторитета и опыта, — сказал Гончаров.

Гончаров с позиций ВС РФ положительно оценил любое нанесение безвозвратного урона Киеву, будь то убийство командира или иного военного руководителя. Он выразил уверенность в успехе массированных действий против ВСУ на территории СВО и сослался на слова президента России Владимира Путина.

Я хотел бы напомнить слова нашего президента о террористах — мы и в сортире их замочим, — заявил Гончаров.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об убийстве Николая Головатюка 20 мая. Головатюк руководил войсками Украины на территории Донбасса.