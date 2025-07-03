Сообщения о гибели «командующего Черноморским флотом» оказались фейковыми Сообщения о смерти командующего Черноморским флотом России оказались ложными

Данные о якобы смерти вице-адмирала Черноморского флота России Ильдара Ахмерова оказались фейком, о чем свидетельствует информация на сайте флота. В украинских Telegram-каналах распространили слухи о его «гибели» в результате атаки, организованной ГУР Украины. Ахмерова назвали «командующим Черноморским флотом РФ».

Сайт Черноморского флота России уточняет, что Ильдар Ахмеров занимает должность начальника штаба и первого заместителя командующего, а не возглавляет флот. Командующим ЧФ РФ является Сергей Пинчук. Никаких сведений о гибели Ахмерова на официальном ресурсе флота нет.

Ранее выяснилось, что распространяемое в Сети видео с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым является фейком. В ролике глава региона якобы выступал против проведения СВО. В местном правительстве сообщили, что видео создали нейросети.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком сведения о якобы задержании руководителя производственного объединения ГК «Лукойл» на Урале. Речь идет об Ахмеде Гаджиеве.