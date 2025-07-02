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02 июля 2025 в 19:45

«Ситуация страшная»: в СПЧ оценили проблемы возвращения осужденных с фронта

Член СПЧ Меркачева: вернувшиеся с фронта осужденные должны быть под надзором

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вернувшиеся с СВО бывшие осужденные должны быть под строгим надзором, заявила в разговоре с NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. По ее словам, под влиянием посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) они становятся более опасными.

Что касается ситуации, когда они возвращаются обратно. На мой взгляд, она страшная. Причины, по которым эти люди убивали, не были устранены. На их серьезные психологические проблемы наложится ПТСР. Соответственно, они становятся более опасными, чем до того, как попали на скамью подсудимых. Есть какая-то часть людей, которые совершили жестокие преступления, отбыли срок и сейчас оказались на свободе. Вопрос в том, что над ними нужен надзор, — подчеркнула Меркачева.

Член СПЧ отметила еще один важный вопрос — иски потерпевших, выплаты по которым приостанавливаются после ухода осужденного на фронт. Меркачева заявила, что пострадавшие не получают ничего.

У нас остается совершенно нерешенный вопрос с исками. Когда человек отбывает наказание в колонии, ему высчитывают иски из заработанных им в колонии средств. Здесь он уходит, и непонятно, кто вместо него должен погашать этот ущерб. Ответы, которые дают потерпевшим, — с него не снимаются обязательства выплачивать эти иски. Однако по факту они эти иски не выплачивают, — заключила Меркачева.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что бывший замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов, которого приговорили к 13 годам лишения свободы по делу о растрате, вероятно, не отправится в зону СВО. Он пояснил, что чиновник замешан в очень громких делах, поэтому ему, скорее всего, откажут в отправке на фронт, если его защита подаст соответствующее ходатайство.

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