В СПЧ высказались об отправке астраханского душителя на СВО Член СПЧ Меркачева: для серийного убийцы Сафаряна нет запрета на участие в СВО

Серийный убийца Ваган Сафарян не подпадает под ограничения для участия в СВО, заявила в беседе с NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. По ее словам, формально он относится к категории осужденных, которые могут отправиться на фронт.

Существуют ограничения, в частности у нас не берут на службу людей, осужденных на пожизненный срок. Также в законе прописано, что не берут за насильственные преступления против половой неприкосновенности. Насколько мне удалось понять, он не насиловал. То есть он только убивал — у него было три убийства. Чисто формально он как будто бы подпадает под ту категорию, которую могут отправить, — поделилась Меркачева.

Член СПЧ отметила, что по закону не могут быть отправлены на фронт граждане, которые обвиняются в терроризме или государственной измене. Также под ограничения подпадают иностранные граждане, осужденные за шпионаж.

Еще раз обозначу, кого не отправляют, — пожизненно осужденных и тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности. Также граждан, которые обвиняются в терроризме или государственной измене. Для иностранных граждан это шпионаж. Все остальные формально могут быть отправлены, — подытожила Меркачева.

Ранее стало известно, что астраханский душитель Ваган Сафарян смог выйти из СИЗО на стадии уголовного разбирательства, чтобы отправиться в зону СВО. Убийца заключил контракт с Минобороны.