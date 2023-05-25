Новое видео с Залужным — фейк? Жив ли сейчас главком ВСУ, кто его заменит Какие существуют версии исчезновения Залужного, есть ли доказательства, что генерал жив

Фото: Министерство обороны Украины

Валерий Залужный

Новое видео с Валерием Залужным не внесло окончательную ясность в споры о том, жив ли сейчас главком ВСУ. По словам российского криминалиста Михаила Игнатова, «возможно, был наложен голос, то есть когда-то была снято видео, а позже наложили другое аудио». Какие существуют версии исчезновения Залужного, есть ли доказательства, что генерал жив, правда ли, что накануне он перенес операцию по трепанации черепа, и кто может сменить военачальника на посту главы ВСУ — в материале NEWS.ru.

Как пропадал и «находился» Залужный

Валерий Залужный пропал из публичного пространства в начале мая. 10 мая он не принял участия по видеосвязи в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов, хотя это мероприятие проходило в преддверии саммита альянса, на котором планируется обсуждение перспективы членства Украины в организации. Через несколько дней киевский телеканал «1 + 1» показал интервью с главкомом, но потом выяснилось, что записано оно было в феврале 2023 года.

19 мая на официальном YouTube-канале Одесской юридической академии было опубликовано видео с выступлением Залужного перед участниками конференции в честь Дня науки. Украинские СМИ и Telegram-каналы сопроводили публикацию комментариями: «Для скептиков, кто сомневается, что Залужный на своем месте». Но выступление главкома прошло в режиме монолога, он не стал взаимодействовать с участниками конференции. Поэтому у зрителей остались сомнения в точной дате съемки.

Фото: НУ ОЮА/Youtube Валерий залужный на конференции Одесской юридической академии

24 мая советник командования Сухопутных войск ВСУ Алена Шевцова опубликовала в соцсети селфи с Залужным. Она написала, что фото опровергает сообщения российских СМИ о ранении или гибели главкома. Но уже на следующий день Шевцова признала: кадр не новый. Украинское издание «Страна.ua» утверждает, что похожий снимок Шевцова выложила в соцсеть еще 2 мая, но потом его удалила, у журналистов остались скриншоты.

Москва получает информацию о состоянии Залужного, но не будет разглашать что-либо, заявил в среду, 24 мая, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, нет гарантий, что эта информация стопроцентно достоверна.

Ранее 23 мая Telegram-канал «Головнокомандувач ЗСУ», который на Украине называют каналом Валерия Залужного, сообщил о том, что главком обсудил в телефонном разговоре с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американским генералом Кристофером Каволи усиление противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16.

Секретарь СНБО Алексей Данилов написал в Twitter, что Залужный докладывал о положении дел 24 мая на Ставке Верховного Главнокомандующего.

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Алексей Данилов

Ранение или запой?

Анонимный источник РИА Новости в силовых структурах РФ сообщил, что ему стало известно о тяжелом ранении Залужного. По словам собеседника агентства, это произошло под Херсоном во время ракетного удара по командному пункту. Залужный получил травму головы и осколочные ранения. Главкому ВСУ сделали трепанацию черепа, но вряд ли он сможет командовать боевыми действиями, считает собеседник агентства.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с NEWS.ru тоже высказал версию о ранении главкома в те же дни, но в Днепропетровской области. Здесь находился один из пунктов управления ВСУ, по которому были нанесены ракетные удары.

«Информация эта косвенно подтверждается записью на личной страничке в Facebook (входит в корпорацию Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ) сотрудницы украинского Национального военно-медицинского клинического центра Алины Слободянюк. 8 мая она опубликовала информацию о поступлении в киевский госпиталь большого количества раненых, один из которых, по её словам, „дуже важливый“, находился в критическом состоянии», — рассказал NEWS.ru военный эксперт.

В данном случае речь идет о ракетном обстреле Павлограда. Здесь в начале мая российская боевая авиация уничтожила предприятие химической промышленности, место производства и хранения украинских РСЗО «Ольха». По некоторым данным, на этом производстве находился бункер, который в тот день посещал Залужный. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В российских СМИ также можно встретить версию о том, что генерала отправили под домашний арест из-за сдачи Артемовска (Бахмута) или плохой подготовки ВСУ к контрнаступлению. Предполагают даже банальный запой или преднамеренный уход в тень, чтобы не отвечать за провалы в подготовке ВСУ.

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Граффити с изображением Валерия Залужного

Новое видео с Залужным — фейк украинцев?

Между тем 25 мая во второй половине дня в украинских Telergram-каналах появилось видео, на котором показан Валерий Залужный, сидящий за столом перед компьютером. Главком улыбается и показывает пальцами знак победы.

Видео сопровождают подписи, что Залужный жив, здоров и опровергает «многочисленные фейки» о себе. Сидящий рядом с ним человек утверждает, что ролик снят в четверг, 25 мая. Ролик разместил работник пресс-службы Минобороны Украины Анатолий Штефан, уточняет «Страна.ua».

Однако пока не ясно, когда действительно было снято видео с «ожившим» Залужным, нет ли в нем элементов монтажа.

«Возможно, был наложен голос, то есть когда-то была снято видео, а позже наложили другое аудио. Скорее всего, так и было», — рассказал NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов.

Что известно о боевом пути Залужного

Вырос Залужный в семье советского офицера, проходившего службу в городе Новоград-Волынский, Житомирской области на севере Украины. В 1997 году закончил Одесский институт сухопутных войск. Через 10 лет он уже был выпускником с золотой медалью Национальной академии обороны Украины.

В 2014 году Залужный окончил ещё одно военно-учебное заведение — Национальный университет обороны имени Ивана Черняховского, и опять — с отличием. Его признали лучшим выпускником оперативно-стратегического уровня подготовки. Также британцы наградили Залужного переходящим мечом королевы Великобритании.

На востоке Украины Залужный служил сначала заместителем командира сектора «С». Его соединение вело боевые действия в Дебальцево. В 2015 году Залужный попал в список «разыскиваемых Генпрокуратурой ЛНР по статьям „геноцид“ и „запрещённые методы войны“». В Донбассе Залужный командовал и другими группировками, дослужившись до начальника штаба Объединенных сил Вооружённых сил Украины. 27 июля 2021 года он был назначен на должность главнокомандующего ВСУ.

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Как будут воевать ВСУ без Залужного

Мнения российских и украинских экспертов по этому поводу, как правило, совпадают — без Залужного мало что может поменяться в тактике и стратегии ВСУ. Так, например, считает бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов в РФ).

Российский военкор Юрий Котенок убежден, что с начала СВО украинской армией командует не Залужный, а «его хозяева из США».

«В реальности здоровье главкома ВСУ нас должно интересовать меньше всего. Жив Залужный, здоров ли, ранен или просто лечится от алкоголизма — России до этого дела нет. Не будет Залужного, найдут какого-нибудь Паниковского или Недужного, хорошо распиарят и запустят в пропагандистскую карусель. В конце концов, марионеток британцы и американцы всегда меняли легко и непринужденно», — пишет в своем Telegram-канале военкор.

Если Залужный не вернется к командованию ВСУ, это не скажется на их боеспособности, соглашается военный эксперт Виктор Литовкин. Как он отметил в беседе с NEWS.ru, у Киева много хорошо подготовленных командиров всех уровней. Обязанности главкома может, например, исполнять командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Но могут назначить и начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: Министерство обороны Украины Валерий Залужный

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