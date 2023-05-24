Глава СВР отреагировал на сообщения о ранении Залужного Нарышкин: Россия получает сведения о главкоме ВСУ Залужном, но гарантий ее достоверности нет

Фото: МО Украины

Валерий Залужный

Служба внешней разведки России получает информацию о том, что произошло с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. Однако, по его словам, пока нет гарантий, что эти сведения достоверны, передает РИА Новости.

Конечно, мы получаем информацию. Но я не могу вам гарантировать, что эта информация на 100% достоверна. Может быть, вас разочарую, но вряд ли сообщу вам что-то, что находится за пределами ваших знаний, — сказал Нарышкин.

По мнению главы СВР, состояние Залужного — не та тема, которой стоит уделять какое-то особое внимание.

Ранее источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что главком ВСУ в начале мая получил тяжелые ранения в результате ракетного удара под Херсоном. По словам собеседника агентства, Залужному сделали трепанацию черепа, его жизни ничто не угрожает, но он уже не сможет вернуться к командованию армией Украины. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что ранение или даже гибель Залужного стали бы приятным известием, если бы эта информация подтвердилась. Депутат не исключил, что слухи о тяжелом состоянии главкома ВСУ тиражируют в СМИ, чтобы отвести внимание от планируемого контрнаступления Украины.