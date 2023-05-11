Главком ВСУ Залужный убит, арестован или прячется? Что с ним на самом деле Куда и почему пропал киевский генерал

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказался от участия в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов, сообщил 10 мая 2023-го ТАСС со ссылкой на руководителя данного подразделения Альянса Роба Бауэра. Последний отметил, что Залужный не вышел на связь даже по видеосвязи из-за «напряженной оперативной ситуации» на фронте. Куда и почему пропал киевский генерал — в материале NEWS.ru.

Откуда взялась версия о гибели Залужного

После заявления Бауэра в Сети, в том числе в украинских Telegraм-каналах и на информационных ресурсах заговорили о возможной гибели Залужного в зоне СВО в районе населенного пункта Часов Яр — якобы главком ВСУ был убит сил вместе с советником офиса президента Украины Владимира Зеленского по вопросам внутренней политики Алексеем Титоренко (гибель последнего официально подтвердил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале). В свою очередь замглавы Минобороны страны Анна Маляр опровергла слухи о смерти Залужного.

В версии гибели военачальника усомнился, например, Telegram-канал «Рыбарь» — один из крупнейших российских ресурсов, посвященных СВО. По мнению его авторов, предположения о ликвидации Залужного похожи на «намерение выдать желаемое за действительное и записать в актив „подарок“ к 9 мая».

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

Одно из последних публичных появлений Залужный сделал в марте 2023 года, когда обсуждал с США эффективность ПВО Украины, а также рассказывал о встрече с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и главой Генштаба Войска польского и начальником Генштаба Великобритании.

При этом в Сети в начале мая сообщалось об ударе российских сил по командно-штабной машине ВСУ около населенного пункта Григоровка, где находились высокопоставленные офицеры украинской армии.

Почему Залужный исчез на самом деле

Военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с NEWS.ru предположил, что Залужный «исчез из поля зрения СМИ, так как ему надоело находиться в инфополе вбросов о грядущем наступлении ВСУ».

«Думаю, что Залужному надоело быть в информационном поле бесконечного муссирования вбросов о грядущем контрнаступлении ВСУ. Там дело очень темное, а Залужный перед началом СВО тоже внезапно исчез и перестал общаться с американскими и британскими кураторами. Еще одна версия: [Залужный] ушел в тень, чтобы реально подготовить армию к предстоящему наступлению», — рассказал Прохватилов.

Военный эксперт Виктор Литовкин не исключил в разговоре с NEWS.ru, что Залужный никуда не исчезал, а просто отказался участвовать в мероприятии с представителями НАТО, в том числе, из-за невыполнения Западом своих обязательств по поставкам ВСУ обещанных вооружений и техники.

«Я не считаю, что он исчез, просто заявил, что не будет участвовать в этом мероприятии по многим причинам, в первую очередь из-за того, что страны НАТО не выполняют обязательств перед Украиной и не поставляют обещанное вооружение», — считает Литовкин.

Он также не исключил, что Залужный недоволен отсутствием гарантий Запада по вступлению Украины в НАТО.

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Global Look Press Валерий Залужный

Кто мог арестовать Залужного

Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский могут находиться под арестом из-за их позиций, противоречащих взглядам президента Украины Владимира Зеленского, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Залужного и Сырского пытаются «прятать ото всех», в том числе и от Запада.

«Допускаю, что исчезновение из поля зрения Залужного и Сырского может быть следствием их ареста из-за позиции, идущей вразрез с позицией Зеленского. А сейчас их прячут ото всех, в том числе и от Запада», — считает Матвийчук.

Кто может хотеть смерти Залужного

Зеленский собирается уничтожить главнокомандующего ВСУ Залужного, предполагал в январе 2023-го в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Илья Кива. По словам экс-парламентария, Зеленского беспокоит популярность главкома среди украинцев.

«Зеленский давно обеспокоен и раздражен популярностью и растущим авторитетом главнокомандующего внутри украинского общества. Который может и хочет при удобном случае заменить президента», — заявил Кива.

Он добавил, что убийство Залужного может быть представлено украинскими СМИ как российская операция.

Фото: Verkhovna Rada Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Кроме того, западные СМИ писали, что Зеленский попросил Залужного «перестать продвигать свой публичный образ» из-за роста популярности генерала в обществе. Украинские СМИ, в свою очередь, неоднократно сообщали о разногласиях между президентом и главкомом ВСУ, а также о планах Зеленского сместить Залужного с должности, поскольку его посчитали политическим конкурентом главы государства.

Что говорил Залужный про главу генштаба РФ Валерия Герасимова

В сентябре 2022-го Залужный признался интервью Time, что вырос на российской военной доктрине и учился военной науке у главы Генштаба РФ и командующего силами РФ в зоне СВО на Украине Валерия Герасимова.

«Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал. Он умнейший из людей», — отметил Залужный.

Он также добавил, что хранит у себя в кабинете собрание сочинений главы Генштаба РФ. При этом Залужный отметил, что сам стремится уйти в руководстве ВСУ от российских и советских стандартов, внедряя элементы управления, принятые в войсках НАТО.