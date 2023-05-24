Военный врач заявил, что Залужный вряд ли восстановится после операции Врач Хорошев заявил, что у Залужного может быть поврежден головной мозг

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный вряд ли восстановится после травмы, которая привела к трепанации черепа, заявил NEWS.ru военный врач Владимир Хорошев. По его словам, такие травмы опасны, поскольку могут привести к дефектам дыхательного и двигательного центра и даже к смертельному исходу.

Сказать в этом случае, можно ли восстановиться будет – очень сложно. Только после множества обследований поймут, насколько поражены структуры головного мозга и можно будет примерно спрогнозировать сохранность когнитивных функций, — рассказал Хорошев.

Он добавил, что в трепанации черепа нуждаются те люди, что получили слепое проникающее ранение, то есть без выходного отверстия. Тогда нарастает внутричерепная компрессия, то есть давление в результате внутричерепной гематомы.

В таких случаях нельзя затягивать и быстро сделать трепанацию черепа. Это большая угроза, у меня был один такой случай, к счастью, офицера удалось спасти, — резюмировал врач.

Ранее сообщалось, что Залужный получил травму голoвы и осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая. Источник РИА Новости добавил, что главкoму ВСУ после ранения сделали трепанацию черепа. По прогнозам, главком ВСУ будет жить, но продолжать выполнять свою работу он будет нe в состоянии.