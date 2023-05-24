Военэксперт объяснил, почему Киев молчит по поводу Залужного Военэксперт Дандыкин: Киев отмалчивается о здоровье Залужного, чтобы не деморализовать армию

Фото: Офис президента Украины

Валерий Залужный

В ходе военных конфликтов ни один из участников не станет признавать потери высших офицеров, чтобы не деморализовать войска, поэтому Украина всячески скрывала информацию о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного, высказал NEWS.ru мнение военный эксперт Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что Залужный сейчас является знаковой фигурой.

Дело в том, что противник никогда не признает такие потери, в Киеве и за океаном, чтобы не деморализовать войска, поэтому всячески скрывали, тем более была «фортеция» Артемовск, которым они гордились, он же Бахмут у них, — сказал эксперт.

Дандыкин добавил, что если главкому ВСУ действительно делали трепанацию черепа, то Украина ищет ему замену.

Если трепанация, то лихорадочно ищут замену. Он распиаренная фигура, общался с министром обороны Великобритании, с главой американского комитета начальников штабов, знаковая фигура, — резюмировал спикер.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что главком ВСУ получил травму головы и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара ВС РФ под Херсоном в начале мая. По словам собеседника агентства, Залужному оказали первую помощь в Николаеве, откуда доставили в военный госпиталь в Киеве, где главкому ВСУ сделали трепанацию черепа.

Источник также утверждает, что Залужный будет жить, но не сможет вернуться к командованию армией, его состояние также осложнено сахарным диабетом.