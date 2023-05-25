В Сети появилось новое видео с Залужным Пресс-служба Минобороны Украины опубликовала видео с Залужным и заявила, что оно было снято 25 мая

Фото: Министерство обороны Украины

Валерий Залужный

Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что работник пресс-службы Минобороны Украины Анатолий Штефан опубликовал видео с целым и невредимым главкомом ВСУ Валерием Залужным, который по слухам был тяжело ранен при ракетном обстреле в мае. Утверждается, что видео было снято сегодня, 25 мая.

На кадрах мужчина говорит о том, что сейчас «развеет конспирологические версии экспертов» и раскроет страшную тайну, после чего оператор переводит камеру и в кадре появляется главком ВСУ в полном здравии, передающий привет украинцам.

Когда действительно было записано это видео, доподлинно неизвестно.

Ранее источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что главком ВСУ в начале мая получил тяжелые ранения в результате ракетного удара под Херсоном. По словам собеседника агентства, Залужному сделали трепанацию черепа, его жизни ничто не угрожает, но он уже не сможет вернуться к командованию армией Украины. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что ранение или даже гибель Залужного стали бы приятным известием, если бы эта информация подтвердилась. Депутат не исключил, что слухи о тяжелом состоянии главкома ВСУ тиражируют в СМИ, чтобы отвести внимание от планируемого контрнаступления Украины.