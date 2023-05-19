У Киева больше нет ПВО? Что означает для Украины потеря пяти ЗРК Patriot Эксперты оценили ущерб Украины и предсказали ее дальнейшие действия

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Пара МиГов-31, оснащенных сверхзвуковым ракетным комплексом «Кинжал»

Американский журнал Military Watch Magazine, ссылаясь на западные источники, 18 мая сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 16 мая выпустили 32 ракеты из ЗРК Patriot (США), пытаясь перехватить российские гиперзвуковые «Кинжалы» во время удара по Киеву, но не смогли их уничтожить. Издание отметило: стоимость такого залпа из Patriot оценивается в $96 млн (около $3 млн за один боеприпас). Ресурс не исключил, что ВСУ израсходовали весь боезапас поставленных им Patriot. По информации MWM, ВС РФ действительно уничтожили, а не повредили пять ПУ Patriot. Остались ли у ВСУ ракеты для Patriot и сами ПУ — в материале NEWS.ru.

Почему ВСУ выпустили сразу 32 ракеты по «Кинжалу»

Удар гиперзвуковой крылатой ракетой комплекса «Кинжал» по Киеву, в результате которого было уничтожено пять установок американских ЗРК Patriot, вызвал панику в Вооруженных силах Украины, рассказал NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, именно поэтому ВСУ выпустили из ЗРК Patriot сразу 32 ракеты. По его словам, неэффективность работы ЗРК Patriot также объясняется низкой квалификацией экипажей боевых машин.

«Веерный расстрел ракет Patriot, 32 штуки разом, говорит о панике в ВСУ и неподготовленности экипажей. Нанесенный США ущерб оценивается до $500 млн, может, и больше, в него входят и уничтоженные установки, и 32 ракеты, и, вероятно, погибшие специалисты», — добавил Липовой.

Герой России не исключил, что Киев попросит у Запада компенсировать потерю пусковых установок Patriot, а также передать им новые ракеты для комплексов ПВО.

«Это не их собственность, им все дали в долг, который они возвращать не планируют, думая, что действия против России все им спишут. Поэтому их не волнует эффективность и сохранность западного оружия», — подчеркнул Липовой.

Собеседник также заявил об уверенности Киева в том, что все долги за поставки оружия Украине спишут из-за ее действий против РФ.

Фото: shutterstock Гиперзвуковая военная ракета «Кинжал»

Сколько ракет для Patriot осталось у Украины

После массового залпа ракет из ЗРК Patriot у Киева могло остаться 96 ракет, предположил в беседе с NEWS.ru Липовой. По его подсчетам, 32 боеприпаса в ночь на 16 мая запустили из восьми ПУ Patriot — по четыре из каждой. Герой России не исключил, что ВСУ обладают двойным боекомплектом как минимум к восьми ПУ.

«Вероятно, к каждой ПУ Patriot у ВСУ по три боекомплекта. То есть один они недавно расстреляли, а осталось еще два. Каждый Patriot может выпустить сразу четыре ракеты. Вот и считайте: если выпущено 32 ракеты, значит, могли отстреляться восемь ПУ. У Киева могло остаться 96 ракет для Patriot. Но это предположения», — добавил Липовой.

На данный момент известно, что Киев получил минимум два комплекса ЗРК Patriot. Один из них Киеву передали США, второй — Германия и Нидерланды. СМИ пока не выяснили, какой из них попал под удар Москвы. Стоимость самого ЗРК оценивается в $1 млрд, а каждая его ракета — примерно в $3–4 млн.

Military Watch Magazine, ссылаясь на западные источники, косвенно подтвердил информацию МО РФ об уничтоженных пяти ПУ Patriot, тогда как в Пентагоне заявили об одной поврежденной, но не уничтоженной ПУ. Кроме того, военное ведомство США 18 мая заявило, что пораженный комплекс уже отремонтирован и возвращен в строй.

Фото: Jens Büttner/Global Look Press Система ПРО Patriot

Что будет делать Украина без ЗРК Patriot

Уничтожение пяти ПУ Patriot — серьезная потеря для ПВО Киева и Украины в целом и страна скоро начнет требовать новых поставок, считает Липовой. По его словам, ликвидация нескольких Patriot тем не менее не нанесла критического ущерба ПВО Украины, так как ими прикрывались только стратегически важные объекты в Киеве, а не весь город.

«Ущерб получила не Украина, а НАТО, в частности США. Уничтожение пяти пусковых установок ЗРК Patriot для ПВО Киева — серьезные потери, но не критические: в Киеве ВСУ прикрывают только стратегически важные объекты, а не весь мегаполис, как того требует военная наука. Сейчас Киев начнет требовать новых поставок» — добавил Липовой.

Сколько установок Patriot нужно Украине на самом деле

ВСУ нужно как минимум 40 батарей ЗРК Patriot для прикрытия Киева, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. Так он прокомментировал NEWS.ru сообщение Минобороны РФ о том, что комплекс был уничтожен российскими «Кинжалами». По словам специалиста, для ВСУ критична потеря даже одной установки ПВО.

«Для защиты Киева надо было применить как минимум 40 батарей Patriot. Ракеты Patriot стартуют под углом, и для того чтобы направить их на какую-то цель, которая летит с другой стороны, нужно ставить еще один комплекс. <...> Вот поэтому на данный момент для них критична потеря даже одной установки ПВО», — рассказал Литовкин.

Собеседник подчеркнул, что ракеты российских комплексов ПВО и ПРО С-300, С-400, С-500, даже «Тор-М1» «в воздухе разворачиваются на цель, поэтому нам достаточно одной батареи, чтобы поразить цель, а им — нет».