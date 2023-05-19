Герой России заявил о панике в ВСУ из-за российских «Кинжалов» Герой России Липовой: российский «Кинжал» над Киевом посеял панику в рядах ВСУ

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российский удар гиперзвуковой крылатой ракетой комплекса «Кинжал» по Киеву, в результате которого было уничтожено пять установок американских ЗРК Patriot, вызвал панику в Вооруженных силах Украины, рассказал NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, именно поэтому ВСУ выпустили из ЗРК Patriot сразу 32 ракеты.

Веерный расстрел ракет Patriot, 32 штуки разом, говорит о панике в ВСУ и неподготовленности экипажей. Нанесенный США ущерб оценивается до $500 млн, может, и больше, в него входят и уничтоженные установки, и 32 ракеты и, вероятно, погибшие специалисты. Киев и дальше продолжит так расходовать поставляемые Западом боеприпасы, надеясь, что НАТО все потери возместит, — отметил Липовой.

Он добавил, что 32 ракеты ЗРК Patriot, выпущенные ПВО Украины за две минуты, не были последними. Эксперт предположил, что огонь велся из восьми установок Patriot, каждая из которых выпустила весь боекомплект — четыре ракеты. По его словам, для каждой пусковой установки у Киева есть двойной боекомплект — всего 96 ракет.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 16 мая в результате удара «Кинжалами» в Киеве были полностью уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot. Также ВС РФ поразили гиперзвуковыми ракетами многофункциональную радиолокационную станцию производства США.