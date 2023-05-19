Герой России предсказал действия Киева после уничтожения части ЗРК Patriot Герой России Липовой: после уничтожения установок Patriot Киев начнет требовать новых поставок

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

ЗРК Patriot

Уничтожение пяти пусковых установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot является серьезной потерей для ПВО Киева, и он будет требовать новых поставок, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, нанесенный США ущерб оценивается в сумму до $500 млн, куда входят и уничтоженные установки, и 32 выпущенные ракеты, каждая стоимостью до $5 млн, и, вероятно, погибшие специалисты.

Ущерб получила не Украина, а НАТО, в частности США. Уничтожение пяти пусковых установок ЗРК Patriot для ПВО Киева — серьезные потери, но не критические, в Киеве ВСУ прикрывают только стратегически важные объекты, а не весь мегаполис, как того требует военная наука. Сейчас Киев начнет требовать новых поставок, — заявил Липовой.

По его словам, выпуск 32 ракет Patriot разом говорит о панике и неподготовленности экипажей. Однако ВСУ «не заморачиваются».

Это не их собственность, им все дали в долг, который они возвращать не планируют, думая, что действия против России все им спишут. Поэтому их не волнует эффективность и сохранность западного оружия, — резюмировал Липовой.

Ранее сообщалось, что ЗРК Patriot лишился всех боеприпасов при попытке сбить в Киеве российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». По данным американского журнала Military Watch Magazine, из ЗРК было напрасно выпущено 32 ракеты-перехватчика, стоимость которых составила почти $96 млн.