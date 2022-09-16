В Госдуме предложили чиновникам «пересесть в лодку к остальному народу» Следом за артистами и губернаторами в Госдуме оценят работу федеральных министров

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Сергей Миронов

Что такое «патриотический рейтинг губернаторов»? Кто, согласно этому рейтингу, больше сделал для СВО — глава Чечни Рамзан Кадыров или руководитель Санкт-Петербурга Александр Беглов? По каким критериям авторы инициативы оценивали лучших и худших губернаторов?

Подробности — в материале NEWS.ru.

Лидеры партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин представили «патриотический рейтинг» губернаторов. Это список фамилий первых лиц регионов, чья деятельность оценена по балльной системе. Составить такой рейтинг было инициативой активистов «СРЗП»

По каким параметрам оценивали лучших и худших губернаторов?

Руководитель фракции Сергей Миронов подчеркнул, что проведена серьезная аналитическая работа. Информация бралась из открытых источников. Лидеров регионов оценивали по 15 параметрам, среди которых, например, «публичная позиция главы региона в отношение СВО, отраженная на официальном интернет-портале главы (администрации) региона», «личная позиция главы региона в отношение поддержки СВО, освещаемая на своих личных ресурсах в соцсетях», «приятие законов субъекта РФ о мерах поддержки членов семей военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции и погибших при выполнении военного долга», «оказание регионом гуманитарной помощи ДНР, ЛНР и освобожденным территориям» и так далее.

Оценивалось только и исключительно отношение губернаторов к СВО. Пока без учета остальной деятельности первых лиц регионов.

Фото: Пресс-служба СРЗП Патриотический рейтинг Губернаторов Фото: Пресс-служба СРЗП Патриотический рейтинг Губернаторов Фото: Пресс-служба СРЗП Патриотический рейтинг Губернаторов Фото: Пресс-служба СРЗП Патриотический рейтинг Губернаторов Фото: Пресс-служба СРЗП Патриотический рейтинг Губернаторов Фото: Пресс-служба СРЗП Патриотический рейтинг Губернаторов Фото: Пресс-служба СРЗП Патриотический рейтинг Губернаторов Фото: Пресс-служба СРЗП Патриотический рейтинг Губернаторов Фото: Пресс-служба СРЗП Патриотический рейтинг Губернаторов Фото: Пресс-служба СРЗП Патриотический рейтинг Губернаторов Фото: Пресс-служба СРЗП Патриотический рейтинг Губернаторов Фото: Пресс-служба СРЗП Патриотический рейтинг Губернаторов Фото: Пресс-служба СРЗП Патриотический рейтинг Губернаторов Фото: Пресс-служба СРЗП Патриотический рейтинг Губернаторов Фото: Пресс-служба СРЗП Патриотический рейтинг Губернаторов Фото: Пресс-служба СРЗП Патриотический рейтинг Губернаторов

Кто стал лидером «патриотического списка», а кто попал в отстающие?

Лучшими в «патриотическом рейтинге губернаторов» названы глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, глава Чувашии Олег Николаев и руководитель Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Судя по спискам, глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель Санкт-Петербурга Александр Беглов внесли одинаковый вклад в СВО. Этот факт удивил присутствовавших на презентации списков журналистов. Так как заслуги Рамзана Кадырова в специальной военной операции налицо, а вот заслуги Александра Беглова, по некоторым субъективным оценкам, не столь очевидны.

Фото: ramzan/vk.com Рамзан Кадыров

Глава фракции Сергей Миронов признался, что когда он сам знакомился с данным рейтингом, то у него возник такой же вопрос. Поэтому сам лично перепроверил информацию. Получил результат, что ошибки нет.

Когда мне рейтинг принесли, то у меня возник тот же вопрос. Я сверил. Но объективно именно так. (Александр Беглов и Рамзан Кадыров, по оценкам из доступных источников, вносят одинаковый вклад в СВО. — NEWS.ru), — сообщил политик.

В отстающие попали Юрий Зайцев (Республика Марий Эл), Александр Соколов (Кировская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Владимир Мазур (Томская область) и Алексей Островский (Смоленская область).

Мы видим четкую позицию по СВО главы Крыма Сергея Аксенова (поддерживает СВО. — NEWS.ru). Видим позицию руководителя Татарстана (Рустама Минниханова. — NEWS.ru). Ему отдельная благодарность, он первым начал размещать муралы (портреты. — NEWS.ru) на торцах домов в разных городах Татарстана с изображениями героев СВО. Я написал письмо всем губернаторам, обратил их внимание на очень правильный почин руководителя Татарстана. Реакция была разной. Некоторые последовали его примеру. Другие сослались на отсутствие бюджета для этих целей. А некоторые вообще промолчали, — отметил Сергей Миронов.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ Сергей Миронов

«Как граждане России мы имеем право оценивать работу власти»

Сопредседатель партии «СРЗП» Захар Прилепин выразил недоумение по поводу тотального молчания тех губернаторов, которые с февраля так и не нашли возможности поддержать словом и делом СВО, как не выразили никакой внятной позиции по данному вопросу. «Мы не знаем, по каким причинам они молчат. Возможно, кто-то переживает о своей личной собственности, которая у него находится за границей: что могут арестовать, отнять. Это (информация о мотивах молчания. — NEWS.ru) находится вне зоны нашего внимания. Но ситуация сложная, мягко говоря», — подчеркнул Захар Прилепин. По его словам, риски повышаются все больше для тех политиков, которые еще надеются на возвращение прежней благополучной для них жизни.

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин отметил, что его и коллег некоторые отговаривали от этого публичного выступления «по губернаторскому вопросу». Однако Семигин отказался «молчать и продолжать делать вид, будто ничего не происходит».

Мне позвонили несколько человек, интересовались: вы действительно будете публично об этом говорить? (о том, что ко многим губернаторам есть вопросы. — NEWS.ru). «Да», — отвечаю. «А как вы потом будете с этими губернаторами общаться? И почему вообще позволяете себе делать критерии и оценки?». Потому что мы граждане своей страны. Как граждане страны и как избранники народа мы имеем право оценивать работу представителей власти, — поделился депутат.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению Геннадия Семигина, звонки с претензиями и болезненная реакция являются ярким показателем того, что данный вопрос нужно обсуждать, причем в публичном формате. Однако предложенные критерии оценки недостаточны, считает депутат. В перспективе Геннадий Семигин предложил оценивать деятельность губернаторов по более широкому списку, нежели только их отношение к СВО.

Давайте вспомним, сколько уголовных дел возбуждено против российских губернаторов за последние годы. Сколько недвижимости и счетов у них обнаружено. Такой человек может даже поддерживать СВО. Но на самом-то деле он враг, — подчеркивает Семигин.

Захар Прилепин признался, что испытывает не то чтобы злорадство, а скорее желание, «чтобы управляющий класс России пересел уже в ту же лодку, в которой находится остальное население России». Чтобы отныне, впредь и навсегда любой человек, который идет во власть в России, понимал, что автоматически с должностью он получает также место во всех санкционных списках, в списках «невыездных».

Только тогда мы получим во власти такой политический класс, который точно знает, что он останется навсегда со своим народом и со своей армией, со своей страной, — объяснил Захар Прилепин, добавив, что это главная философская задача нашего времени.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Сергей Миронов сообщил, что рейтинг губернаторов авторы идеи намерены подсчитывать и доводить до сведения общественности на регулярной основе. У отстающих регионов есть шансы исправиться. Геннадий Семигин, в свою очередь, озвучил намерение оценивать деятельность и других должностных лиц, а не только губернаторов. В том числе оценивать работу федеральных министров в столь же публичном формате. Депутат напомнил: «Более шести месяцев мы (партия „СРЗП“. — NEWS.ru) ждали и сильно не критиковали представителей власти, не призывали к кадровым заменам. Теперь считаем, что назрело говорить о необходимых кардинальных переменах. Если сейчас упустим время не только говорить на острые темы, но и исправлять ситуацию, то через два-три года страна может оказаться в очень сложном положении».