«В окоп мне поздновато»: Миронов ответил, почему он не пошел на фронт Глава СРЗП Миронов рассказал, что на фронт ему идти поздновато

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов в Twitter признался, почему он не пошел на фронт. В своем последнем посте политик пообещал отомстить ВСУ за смерть политолога Дарьи Дугиной, убийство которой произошло днем ранее. Российский журналист Алексей Ковалев поинтересовался, каким образом Миронов собирается мстить и что он лично сделал для победы РФ на фронте.

Многое сделал, многое еще сделаю. В окоп мне поздновато, был бы помладше, обязательно пошел. Десантура (Миронов служил в ВДВ. — NEWS.ru) не боится ничего. Лично мстить некому. Нужно уничтожить украинский террористический режим как таковой, — ответил Миронов.

Также Ковалев пожурил российского политика, приведя в пример украинских солдат, якобы стоящих в очередях в местные военкоматы с целью вступления в ряды ВСУ.

Покажите мне очереди в военкоматы Украины. У меня другая информация, — написал глава СРЗП.

Ранее Миронов ответил на вопрос журналиста BBC Андрея Захарова о готовности отправить сына Ярослава на поля СВО. Политик уточнил, что подобные решения должен принимать сам Ярослав, так как он «взрослый и самостоятельный».

Накануне телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что криминалисты и следователи рассматривают причастность украинских спецслужб к убийству политолога Дарьи Дугиной. В качестве основной версии преступления названо убийство по мотивам общественной деятельности. По данным телеканала, сотрудники правоохранительных органов отбрасывают версии, основанные на личных конфликтах погибшей и ее отца — идеолога русского мира, философа Александра Дугина.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Киева к убийству. Чиновник назвал произошедшее результатом борьбы политических группировок в России.

Дугина погибла накануне вечером в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser. На полном ходу сработало взрывное устройство, затем машина загорелась. Автомобиль моментально охватило пламя, он вылетел с трассы и врезался в придорожную постройку. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.