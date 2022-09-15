Аксенов поддержал идею Кадырова о подготовке добровольцах в регионах России

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов поддержал инициативу главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова по подготовке добровольцев в регионах России, следует из сообщения, опубликованного в его Telegram-канале. Он подчеркнул, что процесс подготовки дополнительных сил идет, руководство республики сделает все необходимое, чтобы добровольцы «уходили полностью экипированные».

Все регионы работают в этом направлении. Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона. Мы полностью обеспечим их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки, — говорится в сообщении.

Накануне Кадыров предложил объявить в России «самомобилизацию», в рамках которой руководители регионов могут подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для помощи СВО. По его словам, в России достаточно искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев.

Кроме того, Кадыров заявил, что будь его воля, он бы объявил в России военное положение и начал бы применять на Украине «любое вооружение». Но подчеркнул, что это его личное мнение как гражданина, патриота и добровольца.