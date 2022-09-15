Кадыров призвал объявить в России «самомобилизацию» Кадыров призвал объявить в России «самомобилизацию» для помощи СВО

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в России «самомобилизацию», в рамках которой руководители регионов могут подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для помощи СВО. По его словам, в России достаточно искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев.

Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать «самомобилизация». <...> Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству. И помощь эта должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, — подчеркнул Кадыров.

По его оценке, каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать не менее тысячи добровольцев, что «не такое уж большое количество» для отдельно взятого субъекта РФ. Однако в масштабах государства речь может идти о 85 тысячах человек, что позволило бы решить проблему контингента спецоперации на Украине в самый короткий срок и без объявления мобилизации.

Ранее Кадыров заявил, что в России следовало бы объявить военное положение и применять на Украине «любое вооружение», одновременно подчеркнув, что это мнение является его личной точкой зрения как гражданина, патриота и добровольца. Глава республики также отметил, что в России каждый может внести свой поcильный вклад в успех СВО, отправившись в зону конфликта, помогая дoбровольцам, восстанавливая мирную жизнь в Донбасcе или даже поддерживая российскую армию в интернете.