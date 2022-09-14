Кадыров: я бы объявил по всей стране военное положение Кадыров заявил, что ввел бы военное положение в России из-за СВО

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что, будь его воля, он бы объявил в России военное положение и начал бы применять на Украине «любое вооружение». Но подчеркнул, что это его личное мнение.

Да, будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО. Это мое личное мнение. Говорю это не как глава республики, а как гражданин, патриот и доброволец, помогающий нашим ребятам, хотя никто не обязывал и приказа такого не давал, — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что в России каждый может внести свой поcильный вклад в победу в СВО, отправившись в зону конфликта, помогая дoбровольцам, восстанавливая мирную жизнь в Донбасcе или даже поддерживая бойцов ВС России в интернете.

Ранее Кадыров, комментируя ход действий в Харьковской области, призвал не путать тактические решения военачальников и отступление. По его словам, российские войска «нигде и никуда не отступают» и пытаются минимизировать человеческие жертвы в ходе проведения СВО.